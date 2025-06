Cagnolina salvata dai bocconi avvelenati L’app Amico Fido per le segnalazioni

Un grave pericolo minaccia le passeggiate nel parco: esche avvelenate sono state trovate vicino al laghetto, mettendo a rischio i nostri amici a quattro zampe. La segnalazione di un cittadino ha evitato una tragedia: la sua cagnolina, vittima di un boccone mortale, è stata salvata in extremis grazie all’intervento tempestivo. È fondamentale aumentare la vigilanza e sensibilizzare tutti. Per segnalare situazioni simili, scarica l’app You Are Friend Fido, il tuo alleato per proteggere i cuccioli.

Allarme bocconi avvelenati al parco: cagnolina salvata. Massima allerta per i proprietari di cani: sono state segnalate esche al veleno nell'area verde dietro al campo sportivo del paese, vicino al laghetto. A lanciare l'allarme è stato un cittadino dopo che la sua cagnolina si è sentita male durante la passeggiata: l'animale aveva ingerito un boccone contenente veleno per topi, ma è stato salvato grazie al pronto intervento in una clinica veterinaria. L'episodio ha sollevato la preoccupazione della comunità, con appelli a prestare la massima attenzione durante le uscite con i propri animali. L'app gratuita Amico Fido consente di segnalare bocconi sospetti, permettendo così alla community di evitare i pericoli.

