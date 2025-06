Caduta dall’altezza di tre metri | operaio muore sul colpo

Tragedia sul lavoro a Poggiomarino: un operaio di 55 anni ha perso la vita dopo una caduta di tre metri mentre svolgeva le operazioni di scarico merci. Un incidente che scuote tutta la comunitĂ e solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa drammatica perdita. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Poco fa i carabinieri della locale stazione sono intervenuti a via Arcivescovo D'Ambrosio  a Poggiomarino per un incedente sul lavoro. Da una prima sommaria ricostruzione pare che poco prima un 55enne operaio di una ditta (operativa nel settore trasporto merci su strada) mentre effettuava lo scarico delle merci cadeva da un'altezza di circa tre metri. L'uomo è deceduto sul colpo. Indagini in corso. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro

