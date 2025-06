Cade nella linea del tram ferita dipendente Amam trasportata in ospedale

Un incidente sul lavoro scuote la città: questa mattina, una dipendente Amam di circa 50 anni è caduta nella linea del tram a piazza Cairoli, riportando ferite gravi. Trasportata d’urgenza in ospedale, l’accaduto solleva ancora una volta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di attenzione e prevenzione, affinché incidenti come questo non si ripetano.

Caduta all'interno della linea tranviaria a piazza Cairoli è stata trasferita d'urgenza in ospedale dall'ambulanza. Infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 9 - da quanto si apprende - per una dipendente Amam di circa 50 anni. La donna era in servizio per l'azienda acque quando per. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Cade nella linea del tram, ferita dipendente Amam trasportata in ospedale

In questa notizia si parla di: dipendente - amam - ospedale - cade

