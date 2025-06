Cade in un burrone mentre pulisce un sentiero | morto un 60enne

profondo burrone. Nonostante il tempestivo intervento dell’elicottero, per lui non c’era più nulla da fare: la tragedia ha scosso tutta la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile. La notizia si diffonde rapidamente, ricordandoci quanto siano rischiosi anche gli attimi di routine come una semplice pulizia. La speranza ora si concentra sul supporto alle famiglie e sulla riflessione sulla sicurezza nelle attività all’aperto.

È stato recuperato con l'elicottero, ma per lui ormai non c'era più nulla da fare. Tragedia nella mattinata di oggi, venerdì 20 giugno, a Calasca Castiglione. Un uomo di 60 anni stava pulendo un sentiero all'inizio della Valle Anzasca insieme ad un gruppo di persone, quando è precipitato in un.

