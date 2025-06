Cade dalla moto l' ex giocatore dei Lakers Vlade Divac si è rotto un' anca

Un volto noto del mondo dello sport si trova ora a affrontare una sfida inaspettata: Vlade Divac, ex stella dei Lakers e icona NBA, ha subito un incidente in moto che gli ha causato la frattura dell’anca. Dopo un intervento chirurgico riuscito, con l’impianto di un’anca artificiale, ora il suo percorso di recupero rappresenta una nuova battaglia da vincere con determinazione e resilienza.

L'ex pivot serbo, per tanti anni protagonista anche in Nba, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dopo un incidente in moto. Impiantata un'anca artificiale.

L'ex pivot serbo, per tanti anni protagonista anche in Nba, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dopo un incidente in moto.

