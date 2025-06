Cade da una scala e sbatte la testa contro un tubo di ferro | grave 68enne di Villa Cortese

Un incidente che lascia senza parole e richiama l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro. A Villa Cortese, un uomo di 68 anni è precipitato da una scala, finendo in un fossato e sbattendo violentemente contro un tubo di ferro. Un episodio drammatico che sottolinea l’importanza di misure preventive e maggiore attenzione in ambienti lavorativi ad alto rischio. La sua vita ora è appesa a un filo, e la comunità si mobilita per fare luce su quanto accaduto.

Villa Cortese (Milano) – Drammatico incidente sul lavoro: operaio cade da una scala e finisce in ospedale in codice rosso. Un grave incidente ha sconvolto Villa Cortese nel primo pomeriggio di venerdì 20 giugno. Un uomo di 68 anni è precipitato da una scala mentre si trovava in via Padre Kolbe, cadendo in un fossato da circa due metri d'altezza e impattando violentemente contro un pesante tubolare in ferro. Una scena scioccante, che ha subito allarmato i presenti e fatto scattare l'allerta. Le condizioni dell'uomo sono apparse critiche sin dai primi istanti. La centrale operativa del 118 ha inviato con urgenza sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

