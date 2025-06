Caccia anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro il piano del colombaccio

Il Consiglio di Stato conferma la validità delle misure di tutela delle produzioni agricole contro la proliferazione dei colombacci, respingendo il ricorso e rafforzando l’azione della Regione. Dopo il Tar di Bologna, anche la massima corte amministrativa sostiene l’urgenza di intervenire per proteggere le coltivazioni e preservare il patrimonio agrario. Questa decisione rappresenta un passo importante per garantire un equilibrio tra tutela ambientale e sviluppo rurale, consolidando la strada verso una gestione sostenibile.

Può proseguire l’azione di tutela delle produzioni agricole dalle criticità derivanti dalla popolazione dei colombacci. Dopo il Tar di Bologna, anche il Consiglio di Stato ha respinto, con un’ordinanza, un altro ricorso cautelare e «ha riconosciuto – si legge in una nota della Regione - la bontà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Caccia, anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro il piano del colombaccio

In questa notizia si parla di: consiglio - stato - ricorso - caccia

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Il consiglio comunale di Napoli si prepara a discutere una mozione importante, proposta da Pd, M5S e Avs, per riconoscere la Palestina come Stato democratico e sovrano.

Il proibizionismo respinge la realtà Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso cautelare della Regione Lombardia, che chiedeva di ribaltare la sentenza del Tar sul divieto di caccia in prossimità dei valichi montani interessati dalle rotte migratorie. Si riparlerà di Vai su Facebook

Comunicato Regione: Caccia. Dopo il Tar di Bologna, anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro il piano di controllo regionale del colombaccio approvato a novembre. Soddisfazione dalla Regione per l'esito che conferma la bontà dell'intervento; Caccia in 475 valichi: il Consiglio di Stato boccia la richiesta di sospensione dello stop; Altra figuraccia di Fontana, il Consiglio di Stato respinge la sospensiva sui valichi montani: resta il….

Caccia in Lombardia, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso della Regione: stop alle doppiette su 475 valichi (almeno fino al 9 ottobre) - L'assessore Beduschi: a rischio la gestione dei cinghiali e quindi della peste suina ... milano.corriere.it scrive

Caccia in 475 valichi: il Consiglio di Stato boccia la richiesta di sospensione dello stop - L’assessore Beduschi: “Dalla decisione ricadute ambientali, sociali e territoriali”, esulta l’opposizion ... Lo riporta ilgiorno.it