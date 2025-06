Cabinovia l' opposizione | Possiamo discutere su una funivia da Miramare a Monte Grisa

L'opposizione di Trieste si apre al dialogo sulla proposta di una funivia da Miramare a Monte Grisa, un progetto che potrebbe rivoluzionare il turismo e la mobilità locale. “Siamo disposti a discutere su un’ipotesi di funivia turistica,” ha affermato il consigliere comunale del Pd Stefano Ukmar, sottolineando l’importanza di trovare soluzioni condivise. Ora, il confronto tra maggioranza e opposizione prende finalmente forma, lasciando sperare in un futuro più connesso e sostenibile per la città.

"Siamo disposti a discutere su un'ipotesi di funivia turistica da Miramare a Monte Grisa". Lo ha dichiarato il consigliere comunale del Pd Stefano Ukmar, parlando a nome dell'opposizione in consiglio comunale, durante una conferenza stampa in cui dem, Movimento 5 Stelle, Adesso Trieste e Punto.

