Cabina elettrica | scoppio e black-out

Nelle ore notturne, la luce si è improvvisamente spenta tra San Vittore Olona e Cerro Maggiore, lasciando moltissimi residenti nell’oscurità. L’origine del blackout, iniziato mercoledì 18 giugno intorno alle 23, è stata un’esplosione in una cabina elettrica di via San Francesco, accompagnata da due forti boati. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo di vigili del fuoco e tecnici specializzati, la corrente è stata ripristinata, portando di nuovo la luce e la normalità.

È tornata nella notte la corrente elettrica nelle aree rimaste al buio tra San Vittore Olona e Cerro Maggiore. Il blackout, che ha coinvolto ampie zone dei due comuni, è iniziato intorno alle 23 di mercoledì 18 giugno, a causa dell' esplosione di una cabina elettrica situata in via San Francesco, sul territorio di San Vittore. Diversi residenti riferiscono di aver udito almeno due forti boati. L'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici del gestore è stato immediato, ma numerose abitazioni e strade sono rimaste senza corrente per almeno due ore. Oltre al buio, in alcune zone è mancata anche l'acqua.

