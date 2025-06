Bus rivoluzione biglietti | il cartaceo va in pensione ecco i titoli con Qr code

Addio ai tradizionali biglietti cartacei: Modena abbraccia la rivoluzione digitale dei mezzi pubblici. Dopo oltre vent’anni, i titoli di viaggio con QR code sostituiscono definitivamente le vecchie bande magnetiche, offrendo maggiore praticità e innovazione. Questa trasformazione rappresenta un passo avanti verso un sistema di trasporto più smart, efficiente e sostenibile. La città si apre a un futuro più connesso e digitale, dove la mobilità diventa sempre più semplice e moderna.

Modena, 20 giugno 2025 – Dopo oltre due decenni di onorata carriera, anche a Modena i biglietti dell’autobus in formato cartaceo a banda magnetica cedono il testimone ai nuovi titoli con QR code. Il nuovo sistema di bigliettazione – giĂ introdotto in quasi tutta l’Emilia-Romagna – consente maggior facilitĂ d’uso e versatilitĂ e permette al trasporto pubblico di estendere la digitalizzazione dei servizi di acquisto e validazione dei titoli di viaggio. Grazie al QR code, infatti, il biglietto urbano può essere acquistato online e conservato sul proprio smartphone e validato direttamente dal proprio dispositivo: una modalitĂ di pagamento innovativa, piĂą pratica e anche piĂą sicura (grazie alla protezione antifrode garantita dal sistema), giĂ utilizzabile dagli utenti Seta registrati nella sezione ’Area personale’ del sito web aziendale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bus, rivoluzione biglietti: il cartaceo va in pensione, ecco i titoli con Qr code

