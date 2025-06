Burling | Dare il massimo con il team per conquistare la prima Coppa America di Luna Rossa

In un’epoca di sfide epiche e sogni da conquistare, Luna Rossa si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con un colpo da maestro: l’ingresso di Peter Burling, il timoniere neozelandese che ha scritto pagine leggendarie nella storia della Coppa America. Con la passione e la determinazione di sempre, il team si impegna a dare il massimo per conquistare la prima storica vittoria italiana. La sfida è lanciata: avanti tutta verso il traguardo!

Cagliari 20 giugno, 2025 – In vista della 38^ America’s Cup, Luna Rossa rinforza la sua “prima linea” con un ingresso d’eccezione, quello di Peter Burling, il timoniere neozelandese vincitore delle ultime tre edizioni di Coppa America. Burling arriva in Luna Rossa due mesi dopo aver concluso, di comune accordo, la sua collaborazione con l’attuale Defender Emirates Team New Zealand, con il quale ha conquistato la Coppa nel 2017, difendendola poi con successo nel 2021 e 2024. Al termine della transizione gestita con grande rispetto reciproco, Peter entra quindi ufficialmente a far parte del team Luna Rossa ed è pronto a contribuire, sia dal punto di vista sportivo sia da quello tecnico, alla sfida italiana per la prossima edizione di America’s Cup. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

