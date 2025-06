Buon compleanno Nicole Kidman! Con i look più belli dell'attrice

Buon compleanno a Nicole Kidman, l’icona di stile e talento che ha incantato il mondo sin dagli anni Ottanta! Con una carriera ricca di ruoli memorabili e look mozzafiato, l’attrice ha saputo reinventarsi nel tempo, lasciando il suo segno su ogni red carpet. Dal luminoso abito Dior agli splendidi outfit degli Oscar, scopri i suoi look più belli e lasciati ispirare dal suo stile senza tempo. Perché Nicole è, e sarà sempre, una vera regina del fashion.

Nel corso della sua carriera, iniziata negli anni Ottanta, Nicole Kidman ha cambiato tantissimi ruoli e volti. Per il suo 58esimo compleanno, ecco i look più belli dell’attrice. Ad esempio, per la premiere del film Batman Forever (1995) ha scelto un vestito luminoso di Dolce&Gabbana, mentre ha calcato il tappeto rosso degli Oscar nel 1997 con una creazione di Dior by John Galliano. Sul red carpet degli Oscar nel 2007, l’attrice ha optato per un abito di Balenciaga con maxi fiocco sul retro invece a Cannes per la prima del film Nebraska nel 2013, ha indossato una creazione haute couture di Valentino. 🔗 Leggi su Amica.it