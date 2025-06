Buon compleanno Nicole Kidman! Con i look più belli dell'attrice

Buon compleanno a Nicole Kidman, un’icona di stile e talento che ha affascinato il mondo fin dagli anni Ottanta. La sua carriera brillante è costellata di look iconici e trasformazioni sorprendenti, dai vestiti scintillanti di Dolce&Gabbana alle eleganti creazioni Dior agli Oscar. Per celebrare i suoi 58 anni, ripercorriamo i momenti di moda più memorabili dell’attrice, simbolo di classe e raffinatezza. Ecco i look più belli di Nicole Kidman, un vero evergreen di stile.

Nel corso della sua carriera, iniziata negli anni Ottanta, Nicole Kidman ha cambiato tantissimi ruoli e volti. Per il suo 58esimo compleanno, ecco i look più belli dell’attrice. Ad esempio, per la premiere del film Batman Forever (1995) ha scelto un vestito luminoso di Dolce&Gabbana, mentre ha calcato il tappeto rosso degli Oscar nel 1997 con una creazione di Dior by John Galliano. Sul red carpet degli Oscar nel 2007, l’attrice ha optato per un abito di Balenciaga con maxi fiocco sul retro invece a Cannes per la prima del film Nebraska nel 2013, ha indossato una creazione haute couture di Valentino. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Buon compleanno Nicole Kidman! Con i look più belli dell’attrice

