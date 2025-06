Buffon ha fermato non solo Mancini anche Mourinho ct dell’Italia Adidas era pronta a mettere i soldi

Gigi Buffon, vera leggenda del calcio italiano, si conferma il protagonista indiscusso dietro le quinte del nostro sport. Non solo ha fermato Mancini e Mourinho, ma ha anche ostacolato gli ingenti investimenti di Adidas, dimostrando di avere un potere incredibile nel mondo del calcio nazionale. Come spesso accade, i potenti si comportano così: la sua influenza va oltre il campo. Oggi, più che mai, si apre una nuova pagina sulla sua straordinaria influenza nel calcio italiano, lasciando tutti a chiedersi quale sarà il suo prossimo gesto.

Ieri lo abbiamo scritto in maniera piuttosto chiara: c’è un padrone dell’Italia, si chiama Gigi Buffon ( “i potenti si comportano così” ): ha giganteggiato nella conferenza stampa di ieri. Nei giorni scorsi La Sicilia aveva scritto che Buffon aveva minacciato le dimissioni in caso di ritorno di Roberto Mancini (e ieri non ha smentito). Oggi Repubblica edizione on line aggiunge che Buffon ha fermato anche l’arrivo di Mourinho sulla panchina dell’Italia. Il suo nome era stato lanciato da Dagospia e l’idea si era fatta strada in Federazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Buffon ha fermato non solo Mancini, anche Mourinho ct dell’Italia. Adidas era pronta a mettere i soldi

