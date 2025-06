buff che ho sempre desiderato dopo 200 ore in marvel rivals

Più bilanciato, offrendo ai giocatori nuove sfide e opportunità di strategia. Dopo 200 ore in Marvel Rivals, l'aggiornamento del 19 giugno 2025 ha rivoluzionato il modo di giocare, introducendo un buff che ho sempre desiderato: un vero cambio di passo per la mia esperienza di gioco. Ora, con questa innovativa patch, il divertimento è assicurato e le possibilità sono infinite!

Il 19 giugno 2025 è stato introdotto un aggiornamento significativo per Marvel Rivals, che ha modificato l’equilibrio di numerosi personaggi durante la fase di stagione 2.5. Questo intervento ha portato a una serie di cambiamenti strategici, tra cui alcuni potenziamenti importanti e altrettanti nerf ai personaggi più forti. La patch si è focalizzata anche su alcune abilità di Team-Up, con l’obiettivo di rendere il gameplay più dinamico e competitivo. miglioramenti e novità per thor nella stagione 2.5. thor ora può annullare la sua rune dell’illuminazione. Uno degli aggiornamenti più interessanti riguarda la possibilità per Thor, in stato di risveglio, di annullare manualmente la stance dell’Awakening Rune. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it