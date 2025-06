Bufera in Germania per le dichiarazioni del cancelliere Merz su Israele e Iran

Le recenti dichiarazioni di Friedrich Merz al G7 hanno scatenato una bufera diplomatica in Germania, suscitando reazioni contrastanti a livello internazionale. Con parole che hanno sollevato polemiche sia in patria che all’estero, il cancelliere ha affermato che “Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi” in Iran, una frase che rischia di complicare ulteriormente le delicate tensioni geopolitiche. Analizziamo insieme le implicazioni di questa controversa presa di posizione.

"Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi" in Iran. Hanno fatto il giro del mondo le sconcertanti dichiarazioni pronunciate al G7 dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. Affermazioni che, nel silenzio dei media (anche italiani), hanno attirato un coro di critiche dentro e fuori dalla Germania. Come riporta il Berliner Zeitung, il diplomatico statunitense Robert Malley, uno degli artefici dell'accordo nucleare con l'Iran del 2015 (Jcpoa), ha definito le parole di Merz "semplicemente sconcertanti" in un'intervista alla radio francese France Inter. "Dichiarazione di Merz sconcertante e codarda".

