Bruxelles esclude le aziende di Pechino dagli appalti pubblici per i dispositivi medici | Risposta proporzionata alle barriere di Pechino

Bruxelles alza il livello dello scontro commerciale con Pechino. La Commissione europea ha annunciato la decisione di escludere le aziende cinesi dagli appalti pubblici dell’Unione per l’acquisto di dispositivi medici con un valore superiore ai 5 milioni di euro. La misura arriva al termine della prima indagine condotta nell’ambito del nuovo strumento per gli appalti internazionali (IPI), adottato per contrastare pratiche discriminatorie da parte di Paesi terzi. L’Unione europea introduce così un limite del 50% alla presenza di input cinesi nelle offerte vincenti per questi appalti, segnando un passo deciso verso la tutela della reciprocitĂ nelle relazioni commerciali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it