Bruciano sterpaglie ai piedi della Fortezza da Basso | Decine di episodi da inizio anno

Bruciano sterpaglie ai piedi della Fortezza da Basso: un’epidemia di incendi che mette a rischio la sicurezza e il patrimonio storico di Firenze. Da inizio anno, i vigili del fuoco sono intervenuti decine di volte per spegnere roghi simili, spesso causati da azioni dolose o negligenza. L'ultimo episodio risale a ieri sera, ma la domanda che si impone è: come prevenire ulteriori incendi e tutelare questa preziosa area?

Firenze, 20 giugno 2025 – Non è la prima volta che accade, anzi. Da inizio anno sarebbero decine gli interventi dei vigili del fuoco per episodi analoghi. L’ultimo è stato ieri sera, 19 giugno, quando una squadra di pompieri ha dovuto spegnere un falò ai piedi della Fortezza da Basso. A fuoco scarti di vegetazione. Da quanto si spiega dall'inizio dell'anno i pompieri sarebbero intervenuti, su segnalazione di passanti, decine di volte sempre per fuochi accesi lungo le mura della Fortezza. L'ipotesi è che possano venire accesi per fare pulizia da qualcuno che staziona nella zona, con conseguente però impegno ogni volta di una squadra dei vigili del fuoco e annerimento delle mura della Fortezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bruciano sterpaglie ai piedi della Fortezza da Basso: “Decine di episodi da inizio anno”

