Brindisi patenti rilasciate senza esame | sei denunciati per falsi corsi su camion e mezzi pesanti

A Brindisi, sei persone sono state denunciate per aver rilasciato patenti senza aver seguito i corretti corsi di formazione, compromettendo la sicurezza sulle strade. Questo grave episodio di falsificazione mette in evidenza l'importanza di garantire l'integrità delle procedure di rilascio delle patenti, fondamentali per la tutela di tutti gli utenti della strada. La legalità deve sempre essere al centro della nostra mobilità , perché la sicurezza non si improvvisa.

Un istruttore di guida, il legale rappresentante di un'autoscuola della provincia e il direttore di un corso di formazione avrebbero attestato il completamento delle ore di guida pratiche obbligatorie