Brindisi muore a 15 anni dopo una febbre | indagini sul decesso di Jennifer Pagliara

Tragedia a Squinzano: Jennifer Pagliara, appena 15 anni, perde la vita dopo un rapido peggioramento di salute, sospettando una CID. L’incidente ha scosso l’intera comunità e ora le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause e eventuali responsabilità . Restiamo in attesa di aggiornamenti, auspicando che la verità possa portare conforto e giustizia.

La giovane di Squinzano si è spenta dopo un rapido peggioramento. I medici ipotizzano una CID. Aperta un’inchiesta per accertare eventuali responsabilitĂ . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brindisi, muore a 15 anni dopo una febbre: indagini sul decesso di Jennifer Pagliara

In questa notizia si parla di: brindisi - muore - anni - febbre

ARRIVO E PREMIAZIONE 42Edizione della Corsalonga sangiovannese San Giovanni a Piro 24 maggio 2025@fanpiĂąattivi Gioacchino Cavaliere Cilento Run @tutti... Vai su Facebook

In ospedale con febbre a 41°, 15enne muore due giorni dopo: dolore e lutto in paese. Aperta inchiesta; Muore in ospedale a 15 anni dopo una febbre improvvisa: aperta un'inchiesta a Lecce; Salento, muore a 17 anni nel letto: aveva la febbre da giorni.

Brindisi, muore a 15 anni dopo una febbre: indagini sulla morte di Jennifer Pagliara - Jennifer Pagliara si è spenta all’improvviso, dopo pochi giorni di febbre alta e un peggioramento che nessuno si aspettava. Lo riporta msn.com

Muore in ospedale a 15 anni dopo una febbre improvvisa: aperta un’inchiesta a Lecce - Jennifer Pagliara, di Squinzano, non aveva avuto problemi di salute prima del decesso dopo 48 ore dai primi sintomi: è stata ricoverata con febbre altissima ... Come scrive bari.repubblica.it