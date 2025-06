Brigadiere ucciso in Puglia indagato per omicidio anche Camillo Giannattasio presunto complice del killer

Una tragica notizia scuote la Puglia: il brigadiere ucciso è al centro di un'indagine complessa che vede coinvolto anche Camillo Giannattasio, sospettato come presunto complice. Il gip di Brindisi ha già disposto la custodia cautelare per l’uomo, accusato di omicidio e reati legati alle armi illegali. Un caso che evidenzia ancora una volta come la legalità sia un punto critico della sicurezza pubblica.

Il gip del Tribunale di Brindisi ha già disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo, accusato anche di ricezione, detenzione e porto illecito in luogo pubblico di due armi da sparo clandestine.

