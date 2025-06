Brigadiere ucciso in Puglia indagato per omicidio anche Camillo Giannattasio presunto complice del killer

Un tragico omicidio scuote la Puglia: il brigadiere ucciso e l’indagine che si stringe intorno a Camillo Giannattasio, presunto complice del killer. Il gip di Brindisi ha già disposto la custodia cautelare, puntando i riflettori su un’indagine in piena evoluzione. La verità emerge lentamente, tra colpi di scena e prove inquietanti, mentre le autorità cercano di fare giustizia per questa drammatica perdita.

Il gip del Tribunale di Brindisi ha già disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo, accusato anche di ricezione, detenzione e porto illecito in luogo pubblico di due armi da sparo clandestine.

Come previsto da molti, è arrivato l'avviso di garanzia nei confronti dei due agenti della Polizia di Stato che hanno fermato i malviventi che hanno ucciso il brigadiere capo Carlo Legrottaglie in Puglia. Nel corso del secondo conflitto a fuoco, infatti, gli agenti ha

Brigadiere ucciso in Puglia, indagato per omicidio anche Camillo Giannattasio, presunto complice del killer - Il gip del Tribunale di Brindisi ha già disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo, accusato anche di ricezione, detenzione e porto illecito

Brigadiere Legrottaglie ucciso, rapinatore sopravvissuto arrestato per omicidio in concorso: "Agevolato il killer" - Anche se a sparare al carabiniere Legrottaglie sarebbe stato il 59enne Michele Mastropietro, poi morto alcune ore dopo in un conflitto a fuoco con la polizia