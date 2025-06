Brigadiere Legrottaglie ucciso rapinatore sopravvissuto arrestato per omicidio in concorso | Agevolato il killer

Una intricata vicenda di violenza e responsabilità si dipana tra le strade e le procure italiane, coinvolgendo figure come Brigadiere Legrottaglie, il rapinatore Mastropietro e il sospettato Giannattasio. La dinamica degli eventi solleva dubbi e questioni legali sulla catena di comandi e responsabilità, mentre le indagini cercano di fare chiarezza su un episodio che ha scosso l’intera comunità. Continua a leggere.

Anche se a sparare al carabiniere Legrottaglie sarebbe stato il 59enne Michele Mastropietro, poi morto alcune ore dopo in un conflitto a fuoco con la polizia, secondo gli inquinarti, per la sua condotta Camillo Giannattasio sarebbe da ritenere corresponsabile del delitto del militare perché avrebbe condiviso e agevolato l’uso della pistola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: agevolato - legrottaglie - brigadiere - ucciso

Il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, uomo dell’Arma dei Carabinieri, questa mattina è stato barbaramente ucciso in servizio, mentre inseguiva dei rapinatori in fuga lungo la strada tra Francavilla Fontana e Grottaglie. Era in pattuglia, come aveva fatto per un Vai su Facebook

Brigadiere Legrottaglie ucciso, rapinatore sopravvissuto arrestato per omicidio in concorso: Agevolato il killer; Omicidio Legrottaglie, ordinanza di custodia cautelare in carcere per Giannattasio. Risponde di concorso in omicidio; Piantedosi incontra i poliziotti che hanno fermato e ucciso il killer di Legrottaglie: “Meritano medaglia al valore”.

Brigadiere Legrottaglie ucciso, rapinatore sopravvissuto arrestato per omicidio in concorso: “Agevolato il killer” - Anche se a sparare al carabiniere Legrottaglie sarebbe stato il 59enne Michele Mastropietro, poi morto alcune ore dopo in un conflitto a fuoco con la polizia ... Lo riporta fanpage.it

Carabiniere ucciso, Mattarella: "Profondo dolore" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha "appreso con profondo dolore la notizia dell'uccisione del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie". Come scrive msn.com