Bridgerton 4 | le riprese terminate senza Luke Newton e altre sorprese sul set

Le riprese di Bridgerton 4 si sono ufficialmente concluse, portando a termine un lungo e affascinante viaggio nel mondo dell’eleganza e delle bugie dell’alta società di Regency London. Sebbene Luke Newton e alcune sorprese siano mancati sul set, i fan possono aspettarsi nuove emozioni e sviluppi sorprendenti. L’attesa ora si sposta sulla post-produzione, pronta a regalare un’altra stagione imperdibile. Rimanete sintonizzati per tutte le novità!

fine delle riprese di bridgerton 4: tutte le novità sulla produzione. Le operazioni di ripresa della quarta stagione di Bridgerton si sono ufficialmente concluse. La serie, tra le più apprezzate su Netflix, ha terminato le sessioni di registrazione dopo diversi mesi di lavorazione. La notizia è stata annunciata direttamente dai canali ufficiali della piattaforma attraverso un video pubblicato sul set, che mostra i protagonisti in un momento di relax e svestiti dei costumi d'epoca. il video dal set e le prime impressioni. Nella clip, visibile sui social, si vede il cast rimuovere gli abiti sontuosi dell'Ottocento per indossare abbigliamento moderno.

