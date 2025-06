Brescia minorenni si filmano con una pistola in centro e postano il video sui social | indagati

A Brescia, due giovani sono finiti sotto inchiesta dopo aver condiviso sui social un video in cui si mostrano con una pistola in centro città. L'intervento tempestivo della Polizia di Stato, allertata da un cittadino, ha portato all'indagine per porto abusivo d'arma: un episodio che mette in luce i rischi e le conseguenze del ruolo dei social nella vita dei minorenni.

Due minorenni indagati a Brescia per porto abusivo d'arma dopo una segnalazione di un cittadino. L'operazione della Polizia di Stato.

In questa notizia si parla di: brescia - minorenni - indagati - filmano

