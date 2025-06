Brescia d' estate | accade tutto qui

Brescia d’estate è un palcoscenico vibrante di eventi e emozioni: il cuore pulsante della città si anima sotto il sole con iniziative pensate per valorizzare il suo patrimonio culturale e sociale. Il cartellone “Accade tutto qui” promette un’estate indimenticabile, ricca di sorprese e momenti di condivisione. Scopriamo insieme le opportunità di vivere Brescia al massimo, perché questa stagione è tutta da vivere in prima persona.

