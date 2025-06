Brasile detenuto resta incastrato nel muro durante un’evasione | salvato dai pompieri

Un tentativo di fuga da brividi si trasforma in un incidente rocambolesco nel cuore di Rio Branco. Alan Leandro da Silva, il detenuto di 29 anni, ha cercato di scappare scavando un buco nel muro, ma il suo piano è fallito clamorosamente, lasciandolo intrappolato. La sua audace evasione si è conclusa con un salvataggio d’emergenza da parte dei vigili del fuoco, dimostrando che anche le fughe più ardite possono avere un finale inaspettato.

Un piano di fuga andato male a Rio Branco. Un detenuto brasiliano è rimasto incastrato in un buco scavato nel muro della propria cella durante un tentativo di evasione finito male. L’episodio è avvenuto lunedì 16 giugno 2025 nel carcere Francisco de Oliveira Conde di Rio Branco, capitale dello Stato di Acre. Protagonista dell’insolita vicenda è Alan Leandro da Silva, 29 anni, recluso nella cella 13 del padiglione R. Da Silva aveva cercato di aprirsi un varco nel muro utilizzando strumenti di fortuna come un manico di scopa, un chiodo e frammenti di piastrelle. Dopo due giorni di scavi, ha provato a passare, ma è rimasto incastrato a metà, con il torso bloccato nella struttura in cemento armato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Brasile, detenuto resta incastrato nel muro durante un’evasione: salvato dai pompieri

In questa notizia si parla di: detenuto - incastrato - muro - durante

La fuga dal carcere è disastrosa, detenuto scava per giorni ma rimane incastrato nel muro: salvato dai pompieri - In un audace tentativo di evasione, un detenuto brasiliano ha scavato per giorni un tunnel con strumenti improvvisati nella prigione di Rio Branco.

( Cesare Giuzzi e Pierpaolo Lio) Non sono ancora finiti gli esami scientifici della Procura di Pavia sull’impronta numero «33», quella trovata sul muro delle scale che portano al seminterrato di casa Poggi e che i consulenti della Procura Gianpaolo Iuliano Vai su Facebook

Due ragazzini detenuti tentano di scappare dall’Ipm di Nisida, uno resta incastrato; Livorno, evade dal carcere delle Sughere: chi è e come è riuscito a scappare; Carcere Poggioreale, fuga durante l’ora d’aria: detenuto resta incastrato in un tombino.

La fuga dal carcere è disastrosa, detenuto scava per giorni ma rimane incastrato nel muro: salvato dai pompieri - È accaduto in Brasile, nella prigione di Rio Branco dove un 29enne ha scavato per giorni utilizzando degli attrezzi di fortuna per trovare una via di ... Si legge su fanpage.it

Botte al detenuto, i testimoni: "Urlava e sbatteva la testa al muro" - Agenti penitenziari a Monza accusati di lesioni su detenuto collaboratore di giustizia. Lo riporta ilgiorno.it