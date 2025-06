Branco di cinghiali travolto sulla Trignina a San Salvo

Nella tarda serata di ieri, 19 giugno, lungo la statale 650 “Trignina” in territorio di San Salvo, un branco di cinghiali è stato travolto da diverse automobili nelle vicinanze del polo logistico Amazon. Un episodio che ha messo in allarme automobilisti e residenti, ma fortunatamente nessuna delle vetture ha riportato danni gravi. Un richiamo alla prudenza sulla strada e all’importanza di rispettare le regole di sicurezza durante le ore serali.

