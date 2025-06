Brambati | Primo allenatore che ha cercato Marotta non è Chivu

In un mondo del calcio dove le sorprese sono all’ordine del giorno, la scelta del nuovo allenatore dell’Inter ha acceso il gossip tra tifosi e addetti ai lavori. Massimo Brambati, ospite di TMW Radio, svela dettagli inediti sulla ricerca dell’erede di Inzaghi e sulla vera natura delle prime candidature, lasciando intendere che non tutto è come appare. Cristian Chivu, ora in prima linea, si prepara a scrivere il suo capitolo nella storia nerazzurra.

Che Cristian Chivu non sia stata la prima scelta è chiaro, anche se Giuseppe Marotta non lo ha mai confermato, anzi tutto il contrario. Massimo Brambati su TMW Radio racconta la sua versione sul nuovo allenatore dell’Inter. TOTO ALLENATORI – In casa Inter dopo la finale di Champions League è cambiato tutto, compreso l’allenatore. Simone Inzaghi ha abbandonato la barca e la dirigenza ha dovuto trovare il suo sostituto. Cristian Chivu ora occupa la panchina, ma Massimo Brambati dice la sua: « Il primo allenatore che ha cercato Marotta è Allegri, non Chivu. E poi Fabregas. Prima ha cercato uno di gestione, poi ha svoltato su un giovane, perché Fabregas era il numero 1 dei giovani. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Brambati: «Primo allenatore che ha cercato Marotta non è Chivu»

In questa notizia si parla di: allenatore - brambati - marotta - chivu

? Brambati è sicuro sull’#Inter: “Il primo allenatore che ha cercato #Marotta è #Allegri, non #Chivu. Poi #Fabregas. Prima ha cercato uno di gestione, poi un giovane” @TMW_radio Vai su X

Brambati: Gasperini non ha mai detto no alla Juve, è la Juve che ha detto no a tanti; Brambati: Chivu? Una scommessa, la prima scelta di Marotta era Allegri; Brambati: «Primo allenatore che ha cercato Marotta non è Chivu».

Cristian Chivu nuovo allenatore dell'Inter: la scelta di Marotta - Beppe Marotta annuncia Cristian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter, sottolineando l'orgoglio e le ambizioni del club. Scrive msn.com

Chivu all'Inter, Marotta conferma: «Scelta coraggiosa, da società forte». Chi è il nuovo allenatore, eroe del Triplete - Dopo che nel primo pomeriggio di venerdì 6 giugno 2025 l'incontro tra l'allenatore e la dirigenza interista ... Riporta msn.com