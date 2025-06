BPCO enfisema e bronchite cronica | diagnosi precoce e prevenzione sono fondamentali

possono compromettere seriamente la qualità della vita e portare a complicanze più gravi. La diagnosi precoce e una corretta prevenzione sono strumenti cruciali per gestire efficacemente BPCO, garantendo un miglior benessere quotidiano e un futuro più sereno.

Manca il respiro. Si fa fatica ad offrire al corpo l’ossigeno di cui ha bisogno. e spesso si sottovaluta la situazione. Per chi soffre di Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva e BPCO, arrivare presto con la diagnosi (la sottodiagnosi sarebbe intorno al 60%) e seguire bene le terapie è fondamentale. Perché così facendo si riescono ad evitare i peggioramenti e soprattutto le riacutizzazioni o riesacerbazioni, della malattia. Sono queste che conducono in ospedale, peggiorando il quadro e incidendo anche sulla spesa sanitaria. A ricordarlo, in occasione degli stati generali della Prevenzione tenutisi a Napoli, Paola Rogliani, presidente eletta della Società Italiana di Pneumologia (SIPIRS) – associazione che riunisce i medici specialisti nelle malattie dell’apparato respiratorio e rappresenta il punto di riferimento nazionale per la medicina respiratoria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it