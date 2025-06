Bozza Dl omnibus su economia 228 milioni per lo sport

Il nuovo DL Omnibus si presenta come un'alleato per la crescita economica e sociale del nostro Paese. Con un investimento di 228 milioni di euro destinati al settore sportivo, il decreto punta a rafforzare infrastrutture, promuovere attività economiche e sostenere iniziative sociali. Questo impulso rappresenta un passo importante verso uno sviluppo più inclusivo e dinamico. Ma quali saranno i benefici concreti per cittadini e imprese? Scopriamolo insieme.

Nel Dl per il finanziamento di attività economiche e imprese, interventi di carattere sociale e infrastrutture, sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi, è prevista un' autorizzazione di spesa di 228 milioni di euro in materia di sport. Lo si legge in una bozza del decreto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bozza Dl omnibus su economia, 228 milioni per lo sport

In questa notizia si parla di: bozza - milioni - sport - omnibus

Bozza Dl omnibus su economia, 228 milioni per lo sport; Cdm, in bozza Dl Omnibus rinvio sugar tax e fondi per le carceri: le misure; Decreto legge “omnibus”, numerose novità fiscali.

Bozza Dl omnibus su economia, 228 milioni per lo sport - Nel Dl per il finanziamento di attività economiche e imprese, interventi di carattere sociale e infrastrutture, sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi, è prevista un'autorizzazione di spesa di ... Si legge su ansa.it

Cdm, in bozza Dl Omnibus rinvio sugar tax e fondi per le carceri: le misure - Sono molte ed eterogenee le misure contenute nella bozza del decreto economico esaminato dal ... Secondo tg24.sky.it