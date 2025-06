Box Office | 28 Anni Dopo e Elio alle prese con le anteprime USA

Dopo 28 anni, il ritorno di “28 Anni Dopo” e l’attesissima anteprima americana di “Elio” infiammano il box office. Le sale USA si preparano a un weekend ricco di emozioni con due film che promettono grandi incassi. Con il successo assicurato di “Dragon Trainer”, gli analisti stimano già le potenziali performance delle nuove uscite. Ma quanto potrebbero davvero incassare? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

Nel weekend le sale USA accoglieranno due nuove uscite molto attese: 28 Anni Dopo ed il cartoon Elio. Quanto incasseranno all’esordio al Box Office USA? Con la versione live-action di Dragon Trainer certo di raccogliere un nuovo primo posto al botteghino, gli analisti hanno iniziato a fare stime di incasso per le due nuove proposte, ed chiaramente i dati di incasso delle anteprime aiutano, e non poco. Un articolo del the Hollywood Reporter, a tal proposito, ha affermato che 28 Anni Dopo, sequel della saga con zombie ambientata nel Regno Unito, ha raccolto una cifra stimata di 5.8 milioni di dollari durante le classiche anteprime del giovedì. 🔗 Leggi su Universalmovies.it