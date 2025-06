Bottigliata in faccia durante una lite per droga | ragazza perde l' occhio

Una violenta lite nei giardini di Piazza Lucio Dalla ha scosso la città, lasciando una giovane rumena di 25 anni gravemente ferita e privata della vista da un occhio. Un gesto brutale legato a questioni di droga che dimostra quanto sia fragile la linea tra conflitto e conseguenze drammatiche. La vicenda evidenzia con forza l’urgenza di interventi più decisi contro la violenza urbana e la criminalità.

Una bottigliata in faccia per una questione di droga e tanto sangue. A farne le spese, una ragazza rumena di 25 anni che ha perso la vista da un occhio. È la violenta lite che si è consumata lo scorso 4 maggio nei giardini di Piazza Lucio Dalla, e soltanto qualche giorno fa a carico di chi ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Bottigliata in faccia durante una lite per droga: ragazza perde l'occhio

In questa notizia si parla di: bottigliata - faccia - lite - droga

Bottigliata in faccia durante una lite per droga: ragazza perde l'occhio; Lite furibonda, pusher colpisce con una bottigliata un tossicodipendente; Treviso, giovane colpito al collo con un coccio di bottiglia durante una rissa: è in condizioni gravissime.

Lite fra stranieri, vola una bottigliata - Protagonisti due marocchini, uno dei quali è stato colpito con una bottigliata in ... Scrive lanazione.it

Lite all’interno di un bar. Uomo ferito da una bottigliata - Lite al bar tra due ragazzi stranieri, arriva il padre di uno dei due forse per far da paciere e mettere fine alla discussione, che si era fatta accesa e si prende una bottigliata in faccia. Come scrive ilgiorno.it