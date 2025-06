Botafogo batte Psg 1-0 prima vittoria AtlMadrid al Mondiale club

Nel cuore del Rose Bowl di Pasadena, il Botafogo conquista la sua prima storica vittoria al Mondiale per Club, battendo 1-0 il potente PSG. Con una prestazione coraggiosa e un gol decisivo di Igor Jesus, i brasiliani si posizionano in vetta al Gruppo B, accendendo le speranze di un cammino sorprendente. Una notte indimenticabile che segna un momento di svolta nel torneo...

ROMA (ITALPRESS) – Botafogo in testa a punteggio pieno nel Gruppo B del Mondiale per Club dopo la seconda giornata. Di fronte ai quasi 54mila spettatori del Rose Bowl di Pasadena, la formazione brasiliana guidata in panchina da Paiva, e con in campo vecchie conoscenze della Serie A come Alex Telles, Allan e Artur, si è imposta per 1-0 sui campioni d'Europa del Psg con una rete siglata da Igor Jesus al 36?. I francesi di Luis Enrique, con l'azzurro Donnarumma tra i pali, non hanno potuto utilizzare l'indisponibile Dembele. Prima vittoria nel torneo iridato, invece, per l'Atletico Madrid, che spengono l'entusiasmo dei quasi 52mila spettatori del Lumen Field di Seattle battendo per 3-1 i padroni di casa dei Sounders. 🔗 Leggi su Iltempo.it