Boschi api e battelli a San Rossore Trame d’Estate è anche avventura

Scopri l’incanto estivo di San Rossore, dove natura, avventura e divertimento si incontrano in un mix unico. Tra boschi, api, battelli e escursioni nel parco, questa estate promette emozioni per tutta la famiglia. Con il calendario ricco di eventi “Trame d’Estate – tra Parco e Città”, il polmone verde del territorio si anima di avventure indimenticabili. Un’esperienza da vivere e ricordare, perché anche in estate, la natura è la vera protagonista.

L’estate non è solo mare, anche il Parco di San Rossore risplende con il sole della bella stagione. E lo fa con un ricco calendario di eventi " Trame d’Estate – tra Parco e Città " pensato per grandi e piccini, che a partire da domani fino al 7 settembre animerà un contesto naturale e paesaggistico dalle caratteristiche uniche come quelle del polmone verde del territorio. L’iniziativa, realizzata da ConfParco Confcommercio con il patrocinio dell’Ente Parco e in collaborazione con Top 5 Viaggi, La Bottega del Parco e Sapori Mediterranei, si articola con escursioni tra i boschi, tour in battello sull’Arno, passando per laboratori con le api e avventure di pesca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Boschi, api e battelli a San Rossore “Trame d’Estate” è anche avventura

Tra dune di sabbia, pinete, boschi rigogliosi, spiagge e macchia mediterranea: questo parco sembra uscito davvero da un libro di fiabe - Tra boschi, sentieri e fiumi, il Parco naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, noto a tutti come Parco di San Rossore è un luogo dove la tranquillità si fonde alla magia. Lo riporta siviaggia.it