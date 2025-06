Borse | le tensioni tra Israele e Iran monopolizzano l’attenzione dei mercati

Le tensioni tra Israele e Iran dominano le dinamiche dei mercati finanziari, trasformando la settimana in un’altalena di preoccupazioni e incertezze. Gli investitori monitorano con attenzione ogni sviluppo nel Medio Oriente, mentre i principali indici globali chiudono in terreno negativo. Anche il prezzo del petrolio, dopo settimane di grande volatilità, si stabilizza temporaneamente, ma i rischi di un’interruzione dell’approvvigionamento rimangono elevati. In questo scenario, la cautela resta la parola d’ordine per gli operatori di mercato.

Settimana in borsa caratterizzata inevitabilmente dalle tensioni in Medio Oriente. Il conflitto tra Israele e Iran ha continuato a condizionare il sentiment di mercato, con i principali indici europei e statunitensi che archiviano l'intera settimana in ribasso. Nella giornata di venerdì, dopo l'impennata dei giorni precedenti, il prezzo del petrolio si è raffreddato anche se permangono i timori relativi ad un'interruzione dell'approvvigionamento a causa del conflitto in corso. Segnali di speranza sono arrivati dall'incontro tra le potenze europee e alcuni delegati di Teheran, con l'Iran che ha fatto sapere di essere pronto a collaborare con i Paesi europei per discutere di limitazioni all'arricchimento dell'uranio.

