Borsa | Tokyo apertura piatta -0,03%

La Borsa di Tokyo apre la giornata con una cautela che si riflette in una variazione pressoché invariata dello 0,03% sul Nikkei, attestandosi a 38.478,71 punti. Gli investitori restano in stand-by, attentamente colpiti dai recenti sviluppi in Medio Oriente e dalle tensioni geopolitiche che potrebbero influenzare i mercati globali. In un contesto di incertezza, l'attenzione si concentra sulle prossime mosse dei principali attori internazionali.

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima giornata della settimana all'insegna della cautela, in scia alla chiusura contrastata degli indici azionari statunitensi e mentre si continua a monitorare l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente e la possibilità che Washington entri in guerra a supporto di Israele nell'attacco all'Iran. In apertura il listino di riferimento Nikkei evidenzia una variazione appena negativa dello 0,03%, a quota 38.478,71. Sul mercato dei cambi lo yen torna a svalutarsi a 145,20 sul dollaro, dopo le indicazioni della Federal Reserve sulla tempistica dei tassi, e a 167,10 sull'euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Tokyo, apertura piatta (-0,03%)

