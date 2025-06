Borsa | Tokyo apertura piatta -0,03%

La Borsa di Tokyo apre la settimana con una sessione piatta, riflettendo l’incertezza degli investitori di fronte alle tensioni internazionali e ai mercati statunitensi contrastati. Il Nikkei si mantiene stabile a quota 38.478,71, segno di un’attenta cautela che caratterizza le prime battute di questa giornata. In un contesto globale segnato da conflitti e instabilità, gli operatori attendono segnali chiari per orientare le proprie mosse...

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima giornata della settimana all'insegna della cautela, in scia alla chiusura contrastata degli indici azionari statunitensi e mentre si continua a monitorare l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente e la possibilità che Washington entri in guerra a supporto di Israele nell'attacco all'Iran. In apertura il listino di riferimento Nikkei evidenzia una variazione appena negativa dello 0,03%, a quota 38.478,71. Sul mercato dei cambi lo yen torna a svalutarsi a 145,20 sul dollaro, dopo le indicazioni della Federal Reserve sulla tempistica dei tassi, e a 167,10 sull'euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net