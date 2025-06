Borsa | Milano chiude in rialzo +0,74% Azimut e Tim sul podio

La Borsa di Milano archivia la settimana con un rally, segnando un +0,74% e registrando scambi record di 5,83 miliardi di euro. Azimut e TIM dominano la scena, portando l’attenzione degli investitori. Tra segnali positivi sui rendimenti e il calo del differenziale Btp-Bund, il mercato mostra fiducia verso il futuro. Le voci di mercato continuano a alimentare l’entusiasmo, lasciando spazio a nuove opportunità e prospettive interessanti per gli investitori italiani.

Piazza Affari chiude in rialzo l'ultima seduta della settimana, con l'indice Ftse Mib in progresso dello 0,74% a 39.231 punti, tra scambi brillanti per 5,83 miliardi di euro, pari al doppio di quanto passato di mano nelle 4 sedute precedenti. In calo a 97,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2,6 punti sopra al 3,49%, mentre quello tedesco ha ceduto 0,4 punti al 2,51%. Le voci in arrivo da Ginevra di una disponibilità dell' Iran a sottoscrivere un nuovo accordo sul nucleare hanno spinto al rialzo i listini di borsa europei, compresa Piazza Affari, dove ha prevalso Azimut (+3,83%), spinta dalle ipotesi di un ingresso di Ion Group in Tnb, la banca online in dirittura d'arrivo in partnership con Fsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net