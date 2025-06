Borsa | l' Europa prende fiato Milano +1,3%

Le borse europee respirano, puntando su un possibile accordo che riduca le tensioni geopolitiche e favorisca la ripresa economica. Parigi, Francoforte, Londra e Milano registrano tutti rialzi significativi, con Milano che si distingue per il rally di Azimut e il recupero di Tim e Interpump. Un clima di ottimismo che potrebbe segnare l’inizio di una fase più stabile sui mercati finanziari. Resta da vedere se questa impennata sarà sostenibile nel lungo termine.

Le Borse prendono fiato scommettendo su un accordo che abbassi le tensioni geopolitiche. Parigi sale dell'1,06%, Francoforte dell'1,6%, Londra dello 0,4% e Milano dell'1,3 per cento. A Piazza Affari Eni (-0,15%) e Snam (-0,49%) sono gli unici titoli in rosso. Tim riconquista quota 0,4 euro (+3%), Interpump rimbalza (+3%) ma regina del listino è Azimut (+4,9%). Fuori dal listino principale acquisti su Class Editori (+8.3%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa prende fiato, Milano +1,3%

