Le borse europee respirano, puntando su un potenziale accordo che possa ridurre le tensioni geopolitiche e rilanciare la fiducia degli investitori. Parigi, Francoforte, Londra e Milano registrano tutti rialzi significativi, con Milano protagonista grazie a azioni come Azimut e Class Editori in forte crescita. La speranza di stabilità si riflette nelle quotazioni, che potrebbero continuare a salire nel prossimo futuro. Ma quali saranno i prossimi movimenti dei mercati?

Le Borse prendono fiato scommettendo su un accordo che abbassi le tensioni geopolitiche. Parigi sale dell'1,06%, Francoforte dell'1,6%, Londra dello 0,4% e Milano dell'1,3 per cento. A Piazza Affari Eni (-0,15%) e Snam (-0,49%) sono gli unici titoli in rosso. Tim riconquista quota 0,4 euro (+3%), Interpump rimbalza (+3%) ma regina del listino è Azimut (+4,9%). Fuori dal listino principale acquisti su Class Editori (+8.3%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa prende fiato, Milano +1,3%

