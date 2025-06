Borsa | Hong Kong apre positiva Shanghai in calo

La Borsa di Hong Kong prova a risollevarsi dopo le turbolenze legate alle tensioni in Medio Oriente, con l'indice Hang Seng in lieve crescita dello 0,34%. Nel frattempo, Shanghai mostra segnali di nervosismo, aprendo in calo dello 0,10%, mentre Shenzhen si muove leggermente in ritardo. La decisione della Banca centrale cinese di intervenire sui tassi di interesse aggiunge un ulteriore elemento di incertezza ai mercati. Ma cosa ci riserverà il futuro?

La Borsa di Hong Kong tenta il rimbalzo, all'indomani della perdita dell'1,99% legata alle turbolenze in Medio Oriente: l'indice Hang Seng sale nelle prime battute dello 0,34%, attestandosi a 23.316,72 punti. L'indice Composite di Shanghai cede invece in avvio lo 0,10% a 3.358,91 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,15% e si attesta a quota 1.977,89. La Banca centrale cinese (Pboc), dopo il taglio di 10 punti base deciso a maggio, ha mantenuto al 3% il fixing di giugno del Loan prime rate (Lpr) a un anno, tra i tassi preferenziali offerti dagli istituti di credito alla clientela migliore e un riferimento per quelli applicati agli altri prestiti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Hong Kong apre positiva, Shanghai in calo

In questa notizia si parla di: borsa - hong - kong - shanghai

Borsa: Hong Kong negativa, apre a -0,46%, - La Borsa di Hong Kong inizia la giornata in ribasso, con l'indice Hang Seng che registra un calo dello 0,46%, scendendo a 23.

La borsa di Hong Kong guida i ribassi in Asia dopo che la #Fed ha tenuto i tassi fermi: oggi Wall Street chiusa per la festività del #Juneteenth Nikkei-0,8%, Nifty50sulla parità , HSI-2%, Shanghai-0,9% Il focus è ancora sul Medio Oriente: Donald #T Vai su X

Borsa: Hong Kong apre positiva, Shanghai in calo; Borsa: Hong Kong negativa, apre -0,26%; Borsa di Hong Kong in calo all’apertura: -0,26%.

Borsa: Hong Kong apre positiva, Shanghai in calo - La Borsa di Hong Kong tenta il rimbalzo, all'indomani della perdita dell'1,99% legata alle turbolenze in Medio Oriente: l'indice Hang Seng sale nelle prime battute dello 0,34%, attestandosi a 23. Si legge su ansa.it

Borse asiatiche negative, indici in rosso dal -0,7% di Shanghai al -1,9% di Hong Kong - Incertezza sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente con il conflitto tra Israele e Iran e il possibile intervento degli Usa ... Scrive ilsole24ore.com