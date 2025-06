Borsa | Hong Kong apre positiva Shanghai in calo

La scena asiatica si accende mentre Hong Kong tenta di risollevarsi dagli scivoloni recenti, con l’indice Hang Seng in lieve progresso. Nel frattempo, Shanghai mostra segnali di cautela, cedendo lievemente, riflettendo le tensioni globali e le mosse della Banca centrale cinese. È un momento di grande attenzione per gli investitori, che devono seguire da vicino gli sviluppi economici e geopolitici, poiché ogni decisione potrebbe influenzare i mercati nei prossimi giorni.

La Borsa di Hong Kong tenta il rimbalzo, all'indomani della perdita dell'1,99% legata alle turbolenze in Medio Oriente: l'indice Hang Seng sale nelle prime battute dello 0,34%, attestandosi a 23.316,72 punti. L'indice Composite di Shanghai cede invece in avvio lo 0,10% a 3.358,91 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,15% e si attesta a quota 1.977,89. La Banca centrale cinese (Pboc), dopo il taglio di 10 punti base deciso a maggio, ha mantenuto al 3% il fixing di giugno del Loan prime rate (Lpr) a un anno, tra i tassi preferenziali offerti dagli istituti di credito alla clientela migliore e un riferimento per quelli applicati agli altri prestiti.