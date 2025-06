Borsa | Europa brillante sale Wall Street Milano +1,25%

Le borse europee chiudono la settimana in forte progresso, trainate da ottime prospettive di dialogo sul nucleare iraniano e dal clima di fiducia sui mercati. Francoforte si distingue con un +1,5%, seguita da Milano (+1,25%) e Madrid (+1,1%). Wall Street mostra segnali positivi, con il Dow Jones e il Nasdaq in crescita, consolidando un quadro di ottimismo globale. In questo scenario, gli investitori restano pronti a cogliere nuove opportunità ...

Prosegue in rialzo l'ultima seduta della settimana per le principali borse europee dopo le indiscrezioni da Ginevra sulla disponibilità dell'Iran ad un accordo sul nucleare. Francoforte è la migliore (+1,5%), seguita da Milano (+1,25%), Madrid (+1,1%), Parigi (+1%) e Londra (+0,33%). In rialzo anche gli indici Usa (Dow Jones +0,3% e Nasdaq +0,5%) nonostante gli indici della Fed di Filadelfia al di sotto delle stime, mentre con l'indice predittivo è atteso quasi in parità dopo un precedente calo dell'1%. In ribasso a 97,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano che cede 2,4 punti al 3,49% e quello tedesco in rialzo di 0,2 punti al 2,52%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa brillante, sale Wall Street, Milano +1,25%

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borsa: l'Europa prende fiato, Milano +1,3% - Le Borse prendono fiato scommettendo su un accordo che abbassi le tensioni geopolitiche. Riporta msn.com