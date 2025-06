Borsa | Asia contrastata in Europa attenzione al settore energia

Le borse asiatiche mostrano segnali contrastanti, mentre in Europa si prevede un avvio positivo grazie ai futures azionari in rialzo. Tuttavia, gli occhi sono puntati sui titoli energetici, vulnerabili dopo il crollo del petrolio del -3%. Nel frattempo, l'incertezza globale si intensifica con i due settimane decisive per la decisione di Trump sulla possibile partecipazione degli Stati Uniti nel conflitto tra Israele e Iran, mantenendo il mondo in una costante tensione.

Le Borse in Asia sono contrastate ma in Europa si prepara un avvio in rialzo con i futures azionari che salgono. Sotto osservazione i titoli energetici che in Europa potrebbero essere più deboli, dopo che il petrolio è crollato (-3%). Il 'conto alla rovescia' di Trump, due settimane per decidere se unirsi a Israele nella guerra con l'Iran tengono il mondo con il fiato sospeso. Tokyo è in rosso (-0,75%) e così la Cina (Shanghai -0,09%) ma le altre Piazze salgono, Hong Kong guadagna lo 0,72%, Seul l'1,48%, Taiwan lo 0,19 per cento.

