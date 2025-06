Borgosatollo | Croce Blu in Festa

Borgosatollo si anima con la Croce Blu, che dall 20 al 22 giugno trasforma il centro sportivo Pola in un palcoscenico di festa, solidarietà e divertimento. Tre serate all'insegna di musica, esibizioni e formazione, il tutto accompagnato dai sapori della tradizione locale. Un'occasione unica per scoprire, sostenere e vivere l'estate con entusiasmo e spirito di comunità. Non mancate a questa celebrazione speciale!

Croce Blu in Festa 20-21-22 Giugno 2025 C.S. Benedetto Pola — Via Ferri, Borgosatollo (BS) ? ? Venerdì & Sabato • 18:30 Gonfiabili per bambini • 19:00 Apertura cucina con ampio menù • BOCCONCINI DI PORCHETTA – € 12 servito (8 pz con polent

