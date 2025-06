Boom di vendite di auto usate

L’interesse per le auto usate in Italia sta esplodendo nel 2024, superando addirittura il mercato delle nuove con 3,1 milioni di unità vendute contro 1,5 milioni. Questa tendenza, evidenziata dalla recente indagine di Areté, riflette un cambiamento nei gusti e nelle priorità degli italiani, sempre più attratti da convenienza e affidabilità. Nello specifico, gli italiani…

(Adnkronos) – Cresce l’appeal dell’auto usata in Italia. Nel 2024 questo segmento di mercato ha quasi doppiato rispetto quello del nuovo, si parla di 3,1 contro 1,5 milioni di unità. Sono queste le principali evidenze che emergono dalla nuova instant survey “ I vantaggi dell’usato” condotta da Areté nel mese di giugno. Nello specifico gli italiani . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

