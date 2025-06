Bonus mamme lavoratrici | 40 euro al mese per chi ha due figli 480 euro netti corrisposti a dicembre Calderone | Somma in busta paga esente da contributi

Il governo Meloni rafforza il supporto alle mamme lavoratrici con un nuovo bonus di 40 euro al mese per chi ha due figli a carico, portando a 480 euro netti a dicembre. Questa misura, esente da contributi, sarà visibile direttamente in busta paga, offrendo un sollievo concreto alle famiglie. Calderone sottolinea come questa iniziativa rappresenti un passo importante per sostenere la conciliazione tra lavoro e famiglia. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa agevolazione.»

Il Governo Meloni potenzia il sostegno alle madri lavoratrici con un nuovo intervento economico che prevede 40 euro mensili per le donne con due figli a carico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: euro - lavoratrici - figli - bonus

Bonus mamme lavoratrici: 40 euro al mese per chi ha due figli, 480 euro netti corrisposti a dicembre. Calderone: “Somma netta in busta paga, esente da contributi” - Il Governo Meloni rafforza il supporto alle mamme lavoratrici con un nuovo bonus di 40 euro al mese per chi ha due figli a carico, con un importo netto di 480 euro che sarà erogato a dicembre.

Stasera ospite a Tgcom24 per parlare di famiglia, figli ed estate! Parte la caccia agli sconti e ai bonus per coprire i costi dei centri estivi: in media i genitori italiani spendono fino a 1.400 euro a figlio per otto settimane di attività . Il rincaro certificato dall’ultima ind Vai su Facebook

Bonus mamme lavoratrici: 40 euro al mese per chi ha due figli, 480 euro netti corrisposti a dicembre. Calderone: Somma netta in busta paga, esente da contributi; Bonus mamme 2025: 3.000 euro all’anno per le lavoratrici madre di tre o più figli; Nuovo Bonus Mamma: come cambia la decontribuzione per le lavoratrici.

Calderone, 180 milioni di risorse in più a lavoratrici madri - Il cdm aumenta di 180 milioni di euro le risorse per le lavoratrici madri, portando il totale a 480 milioni: lo ha detto la ministra del Lavoro Elvira Calderone spiegando che l'intervento stanzia per ... Da ansa.it

Bonus di 950 euro ai genitori con figli, i requisiti - Un bonus di 950 euro è riconosciuto a tutti i genitori che mantengono i figli che hanno compiuto i 21 anni. money.it scrive