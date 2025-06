Bonus madri lavoratrici da 480 euro l'annuncio del governo | chi lo può ottenere e quando arriva

Il governo Meloni introduce un sostegno concreto alle madri lavoratrici con il nuovo bonus da 480 euro, una misura che mira a facilitare la conciliazione tra famiglia e lavoro. Destinato a chi ha due figli con meno di dieci anni o a chi ha tre o più figli senza contratto stabile, il bonus sarà erogato dall’Inps a dicembre 2025 come aiuto una tantum. Scopri come e quando potrai beneficiarne!

Il governo Meloni ha annunciato un nuovo bonus da 480 euro per le madri lavoratrici che rispettano i requisiti: sarà erogato a dicembre 2025 dall'Inps, come misura una tantum. Sarà rivolto alle lavoratrici con due figli, di cui il più piccolo ha meno di dieci anni, e a quelle con tre o più figli che non hanno un contratto a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bonus mamme lavoratrici: 40 euro al mese per chi ha due figli, 480 euro netti corrisposti a dicembre. Calderone: “Somma netta in busta paga, esente da contributi” - Il Governo Meloni rafforza il supporto alle mamme lavoratrici con un nuovo bonus di 40 euro al mese per chi ha due figli a carico, con un importo netto di 480 euro che sarà erogato a dicembre.

