Bonus giovani fino a 500 euro dal 1° luglio | ecco quando può scattare il contributo

Dal primo luglio, le aziende italiane potranno beneficiare di un nuovo bonus giovani fino a 500 euro al mese, un incentivo pensato per favorire l’inserimento e la stabilizzazione dei giovani under 35. Questa misura rappresenta un’opportunità concreta per promuovere l’occupazione giovanile e sostenere le imprese nelle assunzioni a tempo indeterminato. Ma quali sono i requisiti e come richiederlo? Scopriamolo insieme!

Cambia il bonus per le assunzioni dei giovani, che vale fino a 500 euro al mese e spetta alle aziende: dal primo luglio per gli ingressi o le stabilizzazioni a tempo indeterminato degli under 35

